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интернет магазин строительных материалов Москва


У НАС ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

Товары со скидкой

Монтажный клей Bostik XTRA FIX прозрачный 310 мл

150.00 р.
260.00 р. -42% Цена с НДС

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Монтажный клей Bostik XTRA FIX прозрачный 310 мл

Перчатки рабочие хб 13 класс с латексным покрытием 1-облив

17.50 р.
18.50 р. -5% Цена с НДС

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Перчатки рабочие хб 13 класс с латексным покрытием 1-облив

Перчатки хб с двойным латексным обливом 13 КЛАСС Перчатки хб с двойным латексным обливом 13 КЛАСС

18.50 р.
19.50 р. -5% Цена с НДС

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Перчатки хб с двойным латексным обливом 13 КЛАСС

Титан УНИ 65 / Tytan UNI 65 Professional пена монтажная

385.00 р.
420.00 р. -8% Цена с НДС

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Титан УНИ 65 / Tytan UNI 65 Professional пена монтажная

Малярная клейкая лента UNIBOB Профи 25 мм х 25 м для наружн. работ, синий

Малярная клейкая лента UNIBOB Профи 25 мм х 25 м для наружн. работ, синий

0

130.00 р. Цена с НДС 130.00 р.

Лента малярная Unibob для деликатных поверхностей розовая 25 мм 25 м

Лента малярная Unibob для деликатных поверхностей розовая 25 мм 25 м

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120.00 р. Цена с НДС 120.00 р.

Монтажная лента 3М * 20мм * 3м скотч 3M пеноакриловая двусторонняя

Монтажная лента 3М * 20мм * 3м скотч 3M пеноакриловая двусторонняя

0

240.00 р. Цена с НДС 240.00 р.

Монтажная лента 3М *10ммх3м скотч 3M пеноакриловая двусторонняя

Монтажная лента 3М *10ммх3м скотч 3M пеноакриловая двусторонняя

0

120.00 р. Цена с НДС 120.00 р.

Мешки для мусора 120 литров Мешки для мусора 120 литров

Мешки для мусора 120 литров

0

75.00 р. Цена с НДС 75.00 р.

Титан 65 / TYTAN Professional 65 Пена профессиональная зимняя

Титан 65 / TYTAN Professional 65 Пена профессиональная зимняя

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465.00 р. Цена с НДС 465.00 р.

Kim Tec 101e / Ким-Тек 101Е Silicon Acetat герметик силиконовый прозрачный (310 мл)

Kim Tec 101e / Ким-Тек 101Е Silicon Acetat герметик силиконовый прозрачный (310 мл)

0

490.00 р. Цена с НДС 490.00 р.

Строительные материалы с доставкой в Москве и РФ

Нужны строительные материалы?


Тогда Вы попали по адресу. Наш интернет- магазин строительных материалов может предложить полное комплексное снабжение Вашего строительного объекта. Нам не важно строитель ли вы, современный торговый центр или делаете капитальный ремонт квартиры – ценовая политика нашей компании устроит каждого.


Низкие цены. Как мы это делаем?

У Вас безусловно возникает вопрос, почему в нашем магазине строительных материалов самые выгодные цены, да еще и есть гибкая система скидок для клиентов. Ответ достаточно прост, мы работаем с фирмами - поставщиками напрямую. Мы отказались от услуг посредников. Работать с нами выгодно как строительным компаниям, так и частным лицам!


Почему стоит выбрать нас?


Во-первых, потому что мы предлагаем своим клиентам все строительные материалы по низким ценам. Во-вторых, чтобы оформить заказ (даже самый крупный) Вам не потребуется тратить много своего времени. Опытные операторы компании четко понимают, что именно хочет заказчик и, как говорится, дважды не спрашивают. Проверить на каком этапе находится ваш заказ (сборка, погрузка или уже доставка) можно всегда - связавшись с оператором.

 

Внесение изменений в заказ и условия доставки.

Бывает так, что нужно срочно внести изменения в уже собранный заказ. В нашей компании сделать это реально. Для этого достаточно позвонить по контактному номеру и сказать оператору все необходимые корректировки. Все будет сделано буквально за несколько минут.

Мы работаем на рынке строительных материалов 11 лет, а это, согласитесь, значительный срок. За это время мы смогли понять чего хотят все заказчики. Это выгодные цены, высокое качество и быстрая доставка строительных материалов. О первых двух пунктах было сказано выше, что касается доставки, то она осуществляется в заранее оговоренные сроки без задержек. Так что если вам срочно нужны строительные материалы, то мы поможем разрешить эту не простую задачу.

ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Все наши цены на сайте указаны с НДС!


OOO ОПТСТРОЙ ЛИДЕР
ИНН: 5032318388
ОГРН: 1205000044655
КПП: 503201001

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